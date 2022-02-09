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Botoks, beyin felci olan çocuklara umut oluyor

Eskişehir’de beyin felci tedavisi devam eden 4,5 yaşındaki Ayşenur Karaçot, uygulanacak botoks tedavisi ile yürüme fonksiyonlarının düzeleceği günü bekliyor.

ESKİŞEHİR 09.02.2022, 11:35
Botoks, beyin felci olan çocuklara umut oluyor

Eskişehir’de beyin felci tedavisi devam eden 4,5 yaşındaki Ayşenur Karaçot, uygulanacak botoks tedavisi ile yürüme fonksiyonlarının düzeleceği günü bekliyor.

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt, botoksun kas spastisiteleri (kas katılığı) ve buna bağlı gelişen eklem sertliklerinin tedavisinde başarı ile uygulandığını aktardı. Serebral Palsi hastası Ayşenur’un yürüme bozukluğu sorununu, ilgili kaslara botoks enjekte ederek tedavi edeceklerini ifade eden Op. Dr. Özyurt, “Botoks denince akla hemen estetik uygulamalar geliyor, ancak en temel ve belki de tıbbi olarak gerçekten faydalı kullanım alanlarından biri de beyin felci olan çocuklar” dedi. Yürüme bozukluğu ile mücadele eden minik Ayşenur’un herhangi bir zihinsel problemi olmadığını dile getiren Özyurt, şöyle devam etti:

“Ayşenur çok sevimli, iletişimi normal bir çocuk, ama istemsiz kasılmaları nedeniyle yürüyüş bozukluğu var. Özellikle sol tarafta daha belirgin olarak tamamen parmak ucunda ve dizleri bükülü, makaslayarak yürümek zorunda kalıyor. Bize gelen spastik Serebral Palsililerde yürüyüşü düzeltmek için botoks enjeksiyonları kullanıyorum. Botoks, söz konusu spastik kasları geçici olarak felç ediyor. 4-6 ay etkisi sürüyor. Enjeksiyon sonrası kas gevşediğinden ayak bileği ve diz eklemini nötral pozisyonda tutacak şekilde alçılama yapıyoruz. Sonrasında bir süre sonra alçıyı çıkardığımızda; eklemin daha açıldığını, yürüyüşün daha iyi hal aldığını göreceğiz. Bu süreçte fizik tedavi görecek, kaslarına açma-germe, güçlendirme ve yürüme rehabilitasyonu uygulanacak. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar bir botoks kürü yapmak gerekecek, bu zaman içerisinde kaslarda ortaya çıkan sorunların gerilemesi sağlanacak. Süreç içerisinde hastalığın ilerlemesi önlenecek, hatta gerileyecek ve ona normal yürüme yeteneğini kazandırmış olacağız. Bu bir süreç işi, uzun soluklu bir tedavi.”

Serebral Palsi neden oluyor?

Serebral Palsi (CP) ya da halk arasında ‘Beyin felci’ olarak bilinen hastalık hakkında da bilgi veren Op. Dr. Özyurt, “Bu hastalık, yüzde 80 oranında anne karnındaki süreçlerden kaynaklanıyor, yüzde 20 ise doğum anında olan problemler ve 2 yaşına kadar olan gelişim sürecini sekteye uğratan nedenlerden kaynaklanıyor. Beynin normal gelişimi anne karnında başlayıp 2 yaşına kadar sürer. Oksijensiz, besinsiz kalma gibi beyin gelişimini olumsuz etkileyen durumlar CP’ye yol açabilir. Doğum öncesi yapılan bazı testler tanıda yardımcıdır. Yeni doğan bebeklerde erken dönemde anlamanın pek de mümkün olmadığı bu hastalık, çocuğun bulunduğu ay ve o ayda olması gereken normal nörolojik gelişimi ile kıyaslanarak anlaşılabiliyor. Örneğin 3 aylık bir bebeğin başını tutamaması, göz teması kurmaması aileler için uyarıcı olabilir” dedi.

Tedavinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğine değinen Op. Dr. Özyurt, “Çocuk nörolojisi, ortopedi ve fizik tedavinin yanı sıra, beslenme uzmanları, yine fizik tedaviye bağlı fizyoterapistler eşliğinde doğru rehabilitasyonlarla yol almak mümkün. Beynin etkilendiği bölümü ve etkilenme şiddetine göre klinik tablo da farklılık gösteriyor. Tek veya her iki kol ve bacakta kasılmalar olabilir. Hasta parmak ucunda yürüyor, dizini tam açamıyor, dik yürüyemiyor veya bacaklarını çaprazlayarak yürüme yapıyor. Dolayısıyla bu spastik kasları açmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığı problemi yürümeye başladığı zaman fark ettik”

Kızı Ayşenur’un Serebral Palsi nedeniyle yaşadığı yürüme bozukluğunun tedavisi için Özel Ümit Hastanesi doktoru Op. Dr. Bülent Özyurt’a başvurduklarını anlatan Baba Halil Karaçot ise süreci şöyle özetledi:

“Ayşenur erken doğumla dünyaya geldiği için Özel Ümit’te 42 gün küvezde kalmıştı. Yaşadığı problemi yürümeye başladığı zaman fark ettik. İlk zamanlarda bu kadar değildi, yavaş yavaş iyice ayağını kaldırmaya ve parmak ucunda yürümeye başladı. Öyle fark ettik. Araştırdık, soruşturduk. Farklı hastanelere gittik ve sonrasında tavsiye üzerine Bülent Hoca’ya geldik. İnşallah iyileşmesini bekliyoruz.”

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