Bölge genelinde sağanak yağış etkisini sürdürecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün akşam saatlerinde ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir’de görülen sağanak yağış, bugün de etkili oldu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kent merkezinde ve ilçelerde beklenen sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinde de etkilil olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışa yer yer gökgürültülü sağanak yağışın eşlik etmesi bekleniyor.

Ayrıca bölgede yer alan Kütahya, Bilecik ve Bursa’da da hem kent merkezlerinde hem de ilçelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.