banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
THY'de uçuşlar iptal!
THY'de uçuşlar iptal!

Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, böbrek hastalığın farkındalığının düşük olmasının, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermediğinin belirterek, "Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilir" diye belirtti.

ESKİŞEHİR 09.03.2022, 11:19
Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, böbrek hastalığın farkındalığının düşük olmasının, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermediğinin belirterek, "Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilir" diye belirtti.

Bilge, 10 Mart Dünya Böbrek Günü ve 9-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Kronik böbrek hastalığı dünyada ve Türkiye’de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur Bilge, erken saptandığı takdirde önlenebileceğini söyledi. Böbrek hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Bilge, “Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilir”

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler, ölüme yol açabilecek ciddi akut böbrek hasarı riski altında olduğunu belirten Prof. Dr. Bilge, şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs enfeksiyon şiddetinin bir belirtecidir ve bu hastalar için ölüm oranı daha yüksektir. Böbrek hastaları bu dönemlerde koronavirüs enfeksiyonuna daha duyarlıdır. Mevcut böbrek hastalıklarının enfeksiyon ile birlikte şiddetlenebileceği unutulmamalıdır. Diğer insanlarla teması sınırlamalı, dışarı çıkınca sosyal mesafe önlemlerini almalı, koronavirüs aşılarını tam olarak yaptırmalı, düzenli olarak ellerini yıkamalıdır. Böbrek hastaları veya evde yaşadığı bireylerden birisi koronavirüs semptomlarına sahipse dializ merkezine gitmeden önce mutlaka bilgi vermelidir. Unutulmamalıdır ki böbrek hastalığı olanlarda koronavirüs enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır. Kronik böbrek hastalığından korunmak için, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, tuzu azaltmak ve düzenli olarak böbrek muayenesi yapılması gerekmektedir.”

“Masadan tuzluk kaldırılmalıdır”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 9-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftasına dikkat çekerek, “Böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. 2017 yılında DSÖ işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen “Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması’na (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri 2017)” göre günlük kişi başı tuz yaklaşık tüketiminin günde 10 gram olduğu saptanmıştır. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır. Az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır. Aşırı tuz tüketimini azaltmak için, bir kişinin günlük olarak kullandığı tuz miktarı 5 gramı geçmemeli. Besin sanayisinde kullanılan ve genellikle ambalajlı besinlerin besin etiketinde yer alan mono sodyum glutamat, sodyum nitrat, sodyum bikarbonat, sodyum sitrat, sodyum askorbat gibi tüm sodyumlu bileşiklerin tüketimine dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar besinin sodyum içeriğini artırmaktadır. Besinlerin bileşiminde sodyum bulunması nedeniyle hazırlama ve pişirme sırasında tuz eklenmemelidir. Masada yemeklere tuz ilavesi yapılmamalı ve masadan tuzluk kaldırılmalıdır” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18