Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 15-21 Mayıs “Aile Haftası” dolayısı ile “Biz Büyük Bir Aileyiz” sloganıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Köprübaşı mevkiinden başlayan yürüyüş Hamamyolu caddesi Büyük Çınarın altında son buldu. Yürüyüş sonrası haftanın önemine ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu “Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan en önemli kurumdur. Aile, toplumsal mutluluk, istikrar, paylaşma, yardımlaşma, barış, hoşgörü, sevgi ve saygının kaynağıdır. Bu nedenle aileyi güçlendirme konusunda atılacak her adım esasen büyük bir öneme sahiptir. Zira güçlü aile yapısı ile güçlü toplum ilişkisi birbiriyle doğru orantılıdır.” dedi.

"Herkesi işbirliği ve dayanışmaya davet ediyoruz"

Müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetlerden de bahseden Hacıoğlu, “Devletimiz ve Bakanlığımızın “Sosyal Devlet” anlayışını daha ileri taşımak için kurumsal hizmetlerimizde aile odaklı yaklaşımlar sürdürmek ve bunları geliştirmek bizler için son derece önemlidir. Bu bilinçle Müdürlüğümüzce sosyal yardım ve hizmetlerdeki aile odaklı uygulamalarımızı hassasiyetle sürdürmekte, “çocuk, kadın, engelli, yaşlı” olmak üzere tüm bireylerin sosyal açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda İlimizde de Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde uzman personellerimiz tarafından ücretsiz Aile Danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüzden hizmet alan aileler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, tüm halkımıza Aile Eğitim Programı (AEP) dâhilinde ücretsiz eğitimler düzenlenmekte olup korunmaya muhtaç ve bakım altındaki çocuklarımızı aile ortamında desteklemek üzere “Koruyucu Aile Modelimiz” hassasiyetle sürdürülmekte ve Aile Danışmanlığı hizmetimizle ihtiyaç duyan ailelere “Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti” sunmaya devam etmekteyiz. Uluslararası Aile Haftası ve 15 Mayıs Aile Günü’nün ailenin ve aile değerlerinin güçlendirilmesi ve korunması konusunda yapılacaklara vesile olması temennisiyle herkesi işbirliği ve dayanışmaya davet ediyor, tüm ailelerimize mutlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum.” diye belirtti.