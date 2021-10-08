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Bitki sağlığı faaliyetlerini incelediler

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir’de yürütülen bitki sağlığı faaliyetlerini yerinde inceledi.

ESKİŞEHİR 08.10.2021, 15:03
Bitki sağlığı faaliyetlerini incelediler

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir’de yürütülen bitki sağlığı faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kurum binasında gerçekleşen ön toplantıya Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisleri Mehmet Demir ve Sibel Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat ve şube personeli katıldı.

Düzenlenen toplantıda, kent özelinde bitki sağlığı ve karantina çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirildi. Bakanlık yetkilileri tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerde yabancı ot mücadelesi ile ilgili yeni çıkan uygulamalara dair bilgi verildi. Eskişehir’e ait bitkisel üretimde anahtar performans göstergeleri değerlendirildi.

Daha sonra örtü altı üretimin yoğun olduğu Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ilçelerde önder çiftçiler ile bir araya gelen Bakanlık yetkilileri, üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

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