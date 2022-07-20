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Bisikletten düşen adam tramvaya çarparak yaralandı

Eskişehir’de kullandığı bisikletten düşerek hareket halindeki tramvaya çarptığı öğrenilen bir şahıs yaralandı.

ESKİŞEHİR 20.07.2022, 11:56
Bisikletten düşen adam tramvaya çarparak yaralandı

Eskişehir’de kullandığı bisikletten düşerek hareket halindeki tramvaya çarptığı öğrenilen bir şahıs yaralandı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi’ne bağlı İki Eylül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün sabah erken saatlerde bisikleti ile tramvay yolundan giden bir şahıs, dengesini kaybederek düştü. O esnada karşı şeritten gelen tramvaya çarptığı iddia edilen şahıs, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yaralı şahsa sağlık ekiplerinin müdahale anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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