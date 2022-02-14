Bisiklet lastiği tercihini önemseyin

Eskişehir’de gerek spor ve gerekse ulaşım amacı ile yoğun olarak kullanılan, bisikletlerde, mevsim şartlarına göre lastik tercihinin önemli olduğunu, özellikle kış aylarında buna daha çok dikkat edilmese gerektiği belirtiliyor.

Kış aylarının Eskişehir gibi kar, don ve buzlanmaya bağlı olarak çok sert geçtiği bölgelerde, bisikletle yolculuk yapan vatandaşların da lastik tercih ve bakımlarını düzenli yapmaları zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Özellikle Eskişehir sokakları ve yollarında oluşan gizli buzlanmaya bağlı olarak birçok vatandaş bisiklet kazalarıyla birlikte ciddi yaralanmalar yaşayabiliyor.

Bisiklet tamirciliği yapan Serdar Çınar, bisiklet lastiği bakımı konusunda halkın daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini söyledi. Eskişehir’de yıllardır dükkânında bisiklet lastiği tamir eden Serdar Çınar, vatandaşların lastik konusunda bilgileri yetkili servislerden almasının daha doğru olacağını dile getirdi. Bisiklet lastik bakımının da araba lastikleri gibi titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Çınar, şunları söyledi.

“Düz tabanlı ve geniş lastikler kışın daha iyi yol tutar”

“Bisiklet lastikleri yırtıldığı veya aşındığı zaman en kısa sürede yetkili bir servisten destek alınmalıdır. Bu durumun, vatandaşlarımıza sağlığına büyük katkısı olacaktır. Bisiklet lastikleri, uzun süre değişmediği zaman frenler tutmayabilir. Tabii ki sürüş konforu açısından değerlendirdiğimizde de çok daha rahat bir sürüş imkânı verir. Özellikle arabadan farklı olarak lastik değişimi yapılmazsa bisikletimizin diğer parçaları da zarar görebilir. Vatandaşlarımız arasında kış aylarında bisiklet lastiği kullanımı konusunda çok yanlış bilgiler dönüyor maalesef. Bisiklet kullanıcıları dişli lastik kullanımının kış şartlarında daha iyi bir yol tutuşu sağlayacağını düşünüyor, ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Mümkün olduğunca düz tabanlı ve geniş lastikler buzlu yollarda daha iyi bir tercihtir. Vatandaşlarımız bisiklet lastiği bakımlarını 6 ayda bir yaptırması gerekir. Özellikle kış aylarına girildiği dönemlerde sık sık servislere gitmeleri gerekiyor” dedi.