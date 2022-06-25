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Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmanın garajına girerek bisiklet çaldığı iddia edilen şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

ESKİŞEHİR 25.06.2022, 15:53
Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmanın garajına girerek bisiklet çaldığı iddia edilen şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Akbayır Sokak’ta bulunan bir apartmanın garajına 20 Haziran günü sabaha karşı 04.00 sularında hırsız girdi. Kimliği belirsiz şahsın, apartman garajında bulunan bir bisikleti çalarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

Durumu fark eden apartman sakinlerinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine gelen polisler inceleme yaptı. Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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