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Birlikte süt içen yavru köpek ve kediler görenlerin içini ısıttı

Eskişehir’de bir çiftlikte aynı kaptan süt içen yavru köpek ve kediler görenlerin sevgisini kazanıyor.

ESKİŞEHİR 29.06.2022, 10:22
Birlikte süt içen yavru köpek ve kediler görenlerin içini ısıttı

Eskişehir’de bir çiftlikte aynı kaptan süt içen yavru köpek ve kediler görenlerin sevgisini kazanıyor.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde bir çiftlikte yavru köpek ve kedilerin dostluğu ortaya güzel manzaralar çıkardı. Sabah erken saatlerde ineklerden süt sağan sahiplerinin kaplarına süt boşaltmasıyla aynı anda kabın başına toplanan bir yavru köpek ve iki sevimli kedinin aynı kaptan karınlarını kavga etmeden doyurması renkli görüntünler oluşturdu. Her gün aynı saatte sabah ve akşam birlikte süt içen hayvanların alışılmışın dışında kedi köpek ilişkisi sergilemesi görenleri şaşırtıyor.

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