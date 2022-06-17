Bireysel Sulama Sistemleri için 8 milyon 498 bin 748 TL bütçe

Eskişehir’de Bireysel Sulama Sistemleri için 216 proje uygun görülürken 8 milyon 498 bin 748 TL bütçe tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği sağlanan Bireysel Sulama Sistemleri için başvuru sonuçları açıklandı. Bu güne kadar Eskişehir’de 2 bin 134 projeye 45 milyon lira hibe desteği sağlandı. 2022 yılı Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları 10 Ocak-15 Mart tarihleri arasında Damlama Sulama, Yağmurlama Sulama, Mikro Yağmurlama Sulama ve Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Projeleri için yapıldı ve hibe tutarı 16 milyon 270 bin 406 TL olan 216 proje uygun bulundu. Eskişehir’e toplam 8 milyon 498 bin 748 TL bütçe tahsis edidi. Tahsis edilen bu bütçe ile 167 başvuru sahibinin projesine hibe desteği sağlanacak. Yapılan başvuruların toplam proje maliyeti ve dekara maliyetlerine göre talep edilen bütçenin yüzde 52’si oranında, başvuru sayısına göre ise yüzde 77 oranında talep karşılanmış olacak.