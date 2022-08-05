banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen birden fazla hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR 05.08.2022, 10:56
Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen birden fazla hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatılması amacı ile çalışma yapıldı. Uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucu Odunpazarı İlçesi’nde bulunan bir baz istasyonundan 4 adet akü ile çeşitli kabloları ayrıca farklı bir adresten de motosiklet çalan şahsın B.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu