Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklanırken, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen ‘İkametten Hırsızlık’ olaylarının failinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde M.D. isimli şüpheli yakalanırken, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.