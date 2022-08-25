Bir sorumsuzluk örneği daha

Eskişehir’de bir ara sokakta, çöp kutuları olmasına rağmen bankın altına adeta istiflenen yiyecek ve içecek ambalajlarının kötü görüntüsü çevre duyarlılığı olanları hayrete düşürdü.

Odunpazarı İlçesi Sanayici Sokak’ta bir bank altına atılanların fotoğraf karesine yansıyan kötü görüntüsü, şaşkınlık oluşturdu. Bankta oturup dinlenen, çeşitli yiyecek ve içeceklerle hoşça vakit geçirdikleri belli olan sorumsuzların etrafa saçtığı meşrubat şişeleri ve yiyecek ambalajları kötü görüntüler oluşturdu. Yunus Emre Caddesi ile Sanayici Sokak kesişimindeki bulunan çöplerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor. Cadde üzerindeki ve sokaktaki çöp kutularına rağmen yapılan bilinçsiz hareket ‘pes’ dedirtiyor.