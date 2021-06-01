“Bir Çocuk Güler, Dünya Güler” diyerek kolları sıvadılar, onlarca çocuğun yüzünü güldürdüler

Eskişehir’de bir sosyal medya platformu tarafından başlatılan “Bir Çocuk Güler, Dünya Güler” başlıklı kampanya ile toplanan yardımlar muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

İhtiyaç sahibi hanelerde oyuncak sayısının ve çeşitliliğinin az olduğu ile ilgili araştırma sonuçlarının olması üzerine harekete geçen Eskişehir İlgili Babalar Platformu, sosyal medya üzerinden “Bir Çocuk Güler, Dünya Güler” isimli bir kampanya başlattı. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklar için başlatılan kampanyaya birçok yardımsever tarafından ilgi gösterildi. Toplanan oyuncaklar, pandemi şartlarına uygun olarak paketlendikten sonra çocuklarla buluşturulmak üzere Çamlıca, Şahintepe, Esentepe, Yeşiltepe ve Emek Mahallesi muhtarlarına teslim edildi.

“Oyuncaklar gönüllü Eskişehirlilerden toplandı, özenle paketlendi”

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Başta Baba Destek Programı’na katılmış babalar olmak üzere tüm Eskişehirlilere sosyal medyadan yardım çağrısı yapıldı. Oyuncaklar, Eskişehir’de dört ana noktada toplandı. Oldukça ilgi gören kampanya sonucunda biriken oyuncaklar dezenfekte edilerek pandemi koşullarına uygun olarak paketlendi. Paket içerikleri hazırlanırken, oyuncakların çocukların farklı gelişim alanlarını desteklemesine özen gösterildi. Oyuncaklar, dağıtılması için belirlenen muhtarlıklara teslim ediliyor. Ayrıca kampanya ile evdeki oyuncak sayısını artırmanın yanı sıra, anne babanın çocuğuyla daha fazla oyun oynamasını teşvik etmek amacıyla farkındalık oluşturmak, bilgi vermek ve oyun önerisinde bulunmak için bir broşür hazırlanarak paketlerin içine eklendi. Böylece kampanyanın etkisinin uzun vadede de sürmesi ve daha kalıcı hale gelmesi hedeflendi” ifadelerine yer verildi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Eskişehir İlgili Babalar Platformu’na ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatmış oldukları bu kampanyadan dolayı teşekkürlerini iletti. Muhtarlığa teslim edilen oyuncaklar, daha ilk dakikalardan itibaren mahalle sakini çocuklar tarafından ilgi gördü. Çeşitli oyuncaklar hediye edilen çocukların mutluluğu ise görenlerin içini ısıttı.