Bir ayda bin 36 yeni araç trafiğe çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 306 bin 23’e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 36 adet artarak 306 bin 23’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 178 bin 647 adeti otomobil, 48 bin 580 adeti kamyonet, 35 bin 260’ı motosiklet, 25 bin 163 adeti traktör, 10 bin 876 adeti kamyon, 4 bin 11 adeti minibüs, 2 bin 696 adeti otobüs, 790 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974’e ulaştı.