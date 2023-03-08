Bir aracın çarpması sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de, ticari aracın kendisine çarpması sonucu takla atıp refüje çıkan ve aydınlatma direği ile ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bursa Karayolu’nda Bursa istikametine doğru ilerleyen 26 SN 800 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sümeyye A., başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Cem Toygar K.’nin kullandığı 26 ADJ 038 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak refüje çıktı. Aydınlatma direği ve ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.