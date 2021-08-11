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Binlerce yıllık fosilden tespih

Nesli tükenmiş fil grubundan olan mamutun binlerce yıllık fosilleşmiş dişinden yapılan tespih görenleri hayran bırakıyor.

ESKİŞEHİR 11.08.2021, 11:36
Binlerce yıllık fosilden tespih

Nesli tükenmiş fil grubundan olan mamutun binlerce yıllık fosilleşmiş dişinden yapılan tespih görenleri hayran bırakıyor.

Binlerce yıl önce nesli tükenen mamutların dişleri özellikle buzul veya toprak altında fosilleşti. Bu fosiller ise yapılan çalışmalar sonrasında çıkartılıyor. Gerek antikacıların gerekse koleksiyoncuların ilgisini çeken ürün özellikle Çin, Rusya ve Avrupa’da oyma ve heykel sanatında kullanılıyor. Türkiye’de ise koleksiyoncular mamut dişlerini tespih yapımında kullanıyor. Değerli malzemeden yapılmış tespihe sahip olan çok az koleksiyoncu var. Bunlardan biri de Türkiye’nin sayılı işlemeli tespih koleksiyoncusu Eskişehirli Dr. İhsan Oruk. Mamut dişi malzemesini işleyen usta Cezmi Yağmur, tespih haline getirdi. Dünyada eşine az rastlanan işlemeli tespih koleksiyonuna değerli bir malzeme kazandıran İhsan Oruk mutlu olduğunu ifade etti.
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