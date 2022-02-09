Binlerce yıllık antik kentler Anadolu Üniversitesi ve ATAP öncülüğünde yeniden inşa ediliyor

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) bünyesinde faaliyet gösteren “Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri”, farklı sanat disiplinlerini teknolojiyle buluşturarak dünya standartlarında müzeler kazandırmak için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Rıdvan Coşkun ve Cüneyt Şenyavaş’ın ortaklığında ATAP bünyesinde faaliyet gösteren “Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri”, Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik ile tarihi mekânların canlandırılması üzerine çalışmalar yürüten Ar-Ge merkezi olan Umay Müze,"Vrkronos" sanal gerçeklik projesiyle sanatı ve tarihi teknoloji ile buluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin kültür turizmine katkıda bulunmak için Amorium ve Kyzikos Antik Kentleri ile Muradiye Medresesi sanal ve karma gerçeklik teknolojileri kullanılarak yeniden canlandırıldı. Bu kapsamda çok yakında yayınlanacak olan Eskişehir Karacahisar Kalesi Sanal Gerçeklik uygulaması da Türk Tarih Kurumu koordinatörlüğünde, Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar’ın yürütücülüğünde devam ediyor.

“Sadece müzecilik alanında değil”

Umay Müze’nin kurulduğu günden bugüne kadar başta Anadolu Üniversitesi ve bölge üniversitelerinden öğrencileri için bir Ar-Ge ve eğitim merkezi olduğunu belirten Prof. Rıdvan Coşkun, “Kısa zamanda ülkemize katma değer kazandıran bir merkeze dönüştük, birçok müzenin tasarım ve uygulama projelerini yürütüyoruz. Sadece müzecilik alanında değil NFT platformları ile kullanıcıların 3 boyutlu şekilde yer alabileceği ’sanal evren’ olarak bilinen ’metaverse’ ile ilişkili de araştırma, tasarım ve yazılımlar üzerine yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizi blokchain teknolojileri üzerinden sürdürülüyoruz. Öğrenmeye açık bir yapımız var. Bir okul gibi çalışıyoruz. Bu alanda yeni fikirler ortaya koyan girişimci öğrencileri de destekliyoruz” dedi.