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Binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ederken, bu kapsamda 2021 yılında 531 sokak hayvanı sahiplendirildi, bin 315 hayvan kısırlaştırıldı, 4 bin 293 hayvana ise kuduz, karma ve parazit aşısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 28.12.2021, 11:31
Binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ederken, bu kapsamda 2021 yılında 531 sokak hayvanı sahiplendirildi, bin 315 hayvan kısırlaştırıldı, 4 bin 293 hayvana ise kuduz, karma ve parazit aşısı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne 10 binden fazla sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılının Ocak-Kasım arası 11 aylık döneminde merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 531’e ulaştı. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ayrıca Doğal Yaşam Merkezi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü, sokak hayvanlarının tedavi ve aşı programları kapsamında merkezde misafir edildiğini, ardından yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde alındıkları yerlere bırakıldığını kaydetti.

Kısırlaştırma, aşılama ve besleme çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 11 aylık periyotta Doğal Yaşam Merkezi’nde bin 315 kedi ve köpeğin kısırlaştırması, 4 bin 293 kedi ve köpeğin de kuduz, karma ve parazit aşıları yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle soğuk havanın etkisini artırdığı dönemlerde de can dostları yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri kırsal mahalleler ve kent merkezinde, sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

“Yaşam haklarına saygı duyalım”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “1999’da göreve geldiğimizde, Tepebaşı Belediyesi’nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Bugün ise sokak hayvanlarını sahiplendirme, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarında örnek bir noktaya ulaştık. Sokak hayvanları konusunda toplum olarak her birimize önemli görevler düşüyor. Bir hevesle alınıp bakılamayan ve sokağa bırakılan ya da başka bölgelerden Tepebaşı’na bırakılan hayvanlar, bizlerin çalışma yükünü artırıyor. Bu yükü gönüllülerimiz ve STK’larımız ile paylaşıyor olmaktan da ayrıca mutluyuz. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. Yasaların belirlediği çerçevede ve en yüksek hassasiyet ile sokaktaki canlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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