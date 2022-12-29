Binayı hediye paketine dönüştürdüler

Eskişehir’de yılbaşının yaklaşmasıyla bir binanın dışı hediye paketi gibi süslendi. Dikkat çeken binanın önünde vatandaşlar sık sık fotoğraf çekindi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla kentin dört bir yanı işletme sahipleri ve halk tarafından süslendi. Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü caddesinde bir binaya yapılan ilginç süsleme dikkatlerden kaçmadı. Hediye paketi şeklinde yapılan dekorasyon vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Binadaki işletme sahipleri tarafından yılbaşı yaklaştığı için yapılan süsleme sokakta güzel görüntüler oluşturdu. Oradan geçen bazı vatandaşlar ise sokakta hoş gözüken binanın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.