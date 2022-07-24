Binanın ikinci katında mahsur kalan kedi AKUT’un operasyonuyla kurtarıldı

Eskişehir’de AKUT arama kurtarma ekipleri 2 saat süren operasyonla bir binanın ikinci katındaki evin penceresinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

Hacı Ali Bey Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katındaki evin penceresinin önünde bir kedi mahsur kaldı. Ev sahibinin ikamette bulunmaması üzerine bir vatandaş durumu AKUT’a bildirdi. Olay yerine giden 6 AKUT gönüllüsü ve 2 araç gönderildi. Binaya merdiven dayayarak pencereye tırmanan ekip, 2 saatlik çabanın ardından kediyi bulunduğu yerden indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi sahibine teslim edildi.