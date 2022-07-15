banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Binanın çatısına kadar yazı yazdılar

Eskişehir’de yakın zamanda inşaatı başlayacak olan bir binanın dış cephesinde vandallar tarafından yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.

ESKİŞEHİR 15.07.2022, 11:24
Binanın çatısına kadar yazı yazdılar

Eskişehir’de yakın zamanda inşaatı başlayacak olan bir binanın dış cephesinde vandallar tarafından yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.

Yunus Emre Caddesi üzerinde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve geçtiğimiz günlerde yenileneceği duyurulan Eski Otogar’ın dış cephesi vandalların hedefi oldu. Yerden metrelerce yüksek kısımlara dahi ulaşarak isim veya farklı anlamlarda yazılar yazan duyarsız kişiler, çevredeki vatandaşlardan da tepki alıyor. Hangi amaçla yapıldığı anlaşılamayan eylem, her geçen gün görüntü kirliliğini artırırken binaların dış cephelerine de zarar veriyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, gerekli denetimlerin arttırılmasını istiyor.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu