Bina kapılarını zorlayan firari şahıs tutuklandı

Eskişehir’de bina kapılarını zorlayan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak üzerinde bina kapılarını yoklayan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeden ayrılan şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonucunda N.U. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.