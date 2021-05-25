Bin 610 kilo ilaç çevreyi kirletmeden imha edildi

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların 40 eczaneye yerleştirilen kutulara attığı bin 610 kilogram atık ilaç imha edilerek çevreyi kirletmesi önleniyor.

Yapılan çalışma ile kullanım ömrünü doldurmuş evsel atık ilaçlar çöpe gitmiyor. Atık ilaç toplama noktası olarak belirlenen eczaneler aracılığı ile ilaçlar, Eylül 2020’den bu yana çevreyi kirletmeden imha ediliyor. Tepebaşı ilçesi genelinde faaliyet gösteren, atık ilaç toplama noktası olarak belirlenen 40 eczaneye yerleştirilen atık ilaç geri dönüşüm kutusu aracılığı ile vatandaşların evlerinde yer alan kullanım ömrünü doldurmuş, bertaraf edilmesi gereken atık ilaçlar toplanıyor. İlçe genelinde vatandaşların da ilgi gösterdiği atık toplama hizmeti ile 2020 yılı Eylül ayından bugüne kadar bin 610 kilogram atık ilaç toplandı. Atık ilaçlar Nisan ayında Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi(ÇEKOOP) aracılığı ile bertaraf tesisine gönderilerek imha edildi. Belediye yetkilileri de tüm vatandaşları, atık ilaçlarını toplama kutularına atarak çevreye sahip çıkmaya davet ediyor.