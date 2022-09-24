Bilinçsizce yapılan tarımsal faaliyetler av hayvanlarının sonu olabiliyor

Bilinçsizce yapılan tarımsal faaliyetler sonucu av hayvanlarının giderek azaldığına değinen Eskişehir Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, “Hayvanlar ya araziyi terk etmek zorunda kalıyorlar ya da yok oluyorlar” dedi.

Eskişehir Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesindeki av hayvan sayılarında yüksek bir düşüş yaşandığına vurgu yaptı. Bilinçsizce yapılan zirai ilaçlamalardan ve ortalama 200-300 metre civarında açılan kuyulardan dolayı hayvanların arazide yaşam alanı bulamadığını anlatan Başkan Batır ayrıca avcılar olarak Ağustos ayından itibaren büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Bu yıl ilk defa zararlı çayır tırtılına karşı yapılan hatalı ilaçlamaların, hayvanların üreme ve yavrulama tarihlerine denk geldiğini de sözlerine ekleyen Batır, “Hayvanlar bu etkiden kendilerini kurtaramadıkları için ya telef oluyorlar ya da araziyi terk etmek zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

“Dap gübresi sulandırılarak arazide kullanılmalıdır”

“Ayçiçeği ve mısır tarlalarına ekilen Dap gübresi yani azot ve amonyum içeren madde, tane şeklinde olmamalıdır” diyen Batır, “Hayvanlar bu maddeleri besin sanıp yiyor ve zehirlenebiliyor. Bu uygulama Avrupa’da ve birçok yerde sıvı şeklinde püskürtülerek gerçekleştiriliyor. Bölgemizde ise katı bir şekilde tarlalara serpiştirildiği için üzerlerine yağmur düşene kadar erimiyor veya toprağa karışmıyor. Eğer sulandırılarak atılırlarsa hem toprağa daha çabuk nüfus edecek hem de hayvanlara bir zararı olmayacaktır” dedi.

“Hayvanlar su bulamıyor ve nesillerini sürdüremiyor”

Av hayvanlarının azalmasının diğer bir sebebinin ise yine arazilere açılan çok derin kuyularının su kaynaklarını kurutması olduğunu ifade eden Batır, “Hayvanlar su bulamıyor ve nesillerini sürdüremiyorlar. Yetkililer, kontrolsüzce kazılan bu bölgelerin denetimini yapmalıdır. Toprak giderek çoraklaşıyor. Bilinçsizce yapılan tarım birçok hayvanın ölmesine sebep oluyor. Yeraltı suları derine çekiliyor ve kaynaklar giderek kuruyor” diyerek durumu özetledi.

“Meseleyi derinine araştırmak ve incelemek lazım”

İnsanların avcılara karşı ön yargılarını kırmak istediklerini belirten Batır, “Dünya var olduğundan beri av da var avcı da var. İlk insanlar avlanarak hayatta kalmayı başardı. Ziraat ve tarım ise çok sonradan keşfedildi. Bugün av hayvanlarının ölümü tamamen bilgisizlikten kaynaklanıyor. Meseleyi derinine araştırmak ve incelemek lazımdır” diyerek sözlerini tamamladı.