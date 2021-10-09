Bilim dünyasına acı haber ESOGÜ’den geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinan Seber, tedavi gördüğü ESOGÜ Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

ESOGÜ Üniversite’nin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın en eski hocalarından biri olarak yıllarca bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Seber, yetiştirdiği sayısız öğrencinin yanında bilime önemli katkılar yapan seçkin bir bilim insanı olarak tanındı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Seber için 12 Ekim Salı günü görev yaptığı uzun yıllar görev yaptığı üniversitenin Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda anma töreni yapılacak ve ardından cenazesinin Sami Ramazanoğlu Caminde kılınan öğle namazından sonra Bodrum’a götürülerek toprağa verileceği kaydedildi.