banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hamsinin geleceği tehlikede
Hamsinin geleceği tehlikede
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'

Bilgisayarını daha fazla kullanmak isteyenler bu önerilere dikkat edin!

Uzmanların sürekli kullanılan bilgisayarlarda temizliğin önemine dikkat çekerek, kullanılan bilgisayarların ömrünü uzatmak isteyen temizliklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR 10.01.2021, 12:05 10.01.2021, 12:43
2
Bilgisayarını daha fazla kullanmak isteyenler bu önerilere dikkat edin!

Uzmanların sürekli kullanılan bilgisayarlarda temizliğin önemine dikkat çekerek, kullanılan bilgisayarların ömrünü uzatmak isteyen temizliklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde gündelik hayatın olmazsa olmazları haline gelen teknolojik aletlerin başında gelen bilgisayarlar zamanla ömrünü doldurabiliyor. Ancak daha yeni diyebileceğiniz bir zamanda aldığımız bilgisayarların aniden kapanması ve bozulması tepkilere yol açılabiliyor. Garanti süresi dolan bilgisayarlarda ise bu durum çok daha maliyetli hale gelebiliyor. Aşırı ısınmanın özellikle dizüstü bilgisayar olarak tanımlanan notebook ve laptoplarda büyük bir problem olduğunu söyleyen Eskişehirli bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan bilgisayar bakımı ve temizliğinin önemine dikkat çekerek, “Arızalanarak gelen bilgisayarların çoğu zaten ısınma probleminden kaynaklı olarak geliyor. Masaüstü bilgisayarlar evde bir şekilde kasa kapağı açılarak temizlenebiliyor ancak dizüstü bilgisayarlarda bu iş daha meşakkatli. Yılda en azından bir kez termal macun yenilenmesi ve fan temizliğinin yapılması gerekiyor. Termal macun yenilenmesi ve fan temizliği genelde ısınma problemlerini çözmemizde başlıca çözüm yolları” diye konuştu.

Dizüstü bilgisayar modellerinin aslında bilinenin aksine masa üzerinde kullanılması gerektiğini dikkat çeken, Arslan, “Yatakta uzanıp laptoptan film izleniyor aslında bunun yapılmaması lazım. Bu durumlarda bilgisayarın fanı yün çekiyor ve bu da fanın çok çabuk dolup işlevinde kayıp yaşanmasına sebep oluyor yani ısınma problemleri başlıyor dışarıya hava veremediği için. Isınma problemi bilgisayarın kapanmasına neden olabilir. Bu da hard diskin bozulmasına, sistemin çökmesine neden olabilir. Ana kart üzerindeki çipler zarar görebilir. Ayrıca ekran kartı çipi fazla ısınmadan dolayı kayabiliyor zaten o kayma durumunda tamir edilemediği durumlar meydana gelebiliyor. Bazı modellerde her ne kadar termal macun değişimi yapsan da fanı temizlesen de ısınma problemi aşılamadığını ve bu durumda fan soğutucu kullanmak bir nebze olsan ısınmaya engel olabilir” diye konuştu.

"Bilgisayarlar öngörülenden daha uzun süre kullanılabilir"

‘Bu bilgisayar eskidi, artık iş görmez’ gibi düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Arslan dikkatli kullandığı zaman bilgisayarların daha uzun süre kullanılabileceğini söyledi. Özellikle dizüstü bilgisayarların kullanımına daha çok dikkat edilmesini gerektiğini söyleyen Arslan, pil kullanımı ve bilgisayarların ömrü hakkında şunları söyledi:

“Bilgisayarın bataryası dolduktan sonra ekstra olarak prizde tutmanın bir manası yok zaten yüzde yüz dolmuş bir bataryaya enerji vermeye devam etmek gereksiz. Orijinal şarj aletinden şaşmamak gerekir. Farklı bir şarj aleti yüksek watt ve ya düşük wattan dolayı hem bataryaya hem de bilgisayara zarar verir. Her ne kadar basit bir durum olarak gözükse de topraklaması olan bir priz kullanmakta çok önemli bir husustur. Bilgisayar ömrü dediğimiz zaman bir bilgisayar şu kadar süre sonra ölür demek tamamıyla yanlış olur. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekir atıyorum 2-5 yıl garanti süresi oluyor. Bu demek olmuyor ki bu bilgisayarın ömrü 5 yıl veyahut 10 yıl işimi görür. Bunlar yanlış düşünceler. Her ne kadar bilgisayar ömrü için tahminler yapılsa da bunlar teknolojik cihazlar. Kronik bir problemi vardır 1 yıl geçtiğinde arıza verir ya da hor kullanırsın ikinci yılı görmeden kullanılamaz hale gelir. O yüzden kullanırken ne kadar dikkatli kullanırsan temizliğine bakımına dikkat edersen o kadar fazla kullanırsın. Aşırı ısınma problemlerinden kaynaklı olarak anakartı, işlemcisi, ekran kartı yanan bilgisayarlar var dizüstü bilgisayarlarda geri dönülemez yani kullanılamaz hale gelerek hurda durumuna düşebiliyor.”

“Oyun oynayacaksanız masaüstü tercih edin”

Dizüstü bilgisayarlarda aşırı ısınma ve parçaların arıza vermesi gibi durumların sıkça yaşandığını söyleyen Arslan, oyun oynamak için dizüstü bilgisayarların zamanla problem çıkarabildiğini söylerken şunları da ifade etti; “Herhangi bir parçada yaşanılacak bir problemi çözmek için masaüstü bilgisayarda o parçayı değiştirmek yeterli olabiliyor. Ayrıca ısınma problemleri masaüstü bilgisayarda daha az oluyor ama notebook dediğimiz zaman yaşanılan bir problem düzeltilemeyecek hasarlara neden olabiliyor. Bilgisayar özelliğini yükseltmek için de masaüstü bilgisayarlar daha elverişli bu durum dizüstü bilgisayarlarda çok kısıtlı. Bu yüzden oyun oynayacaksanız masaüstü bilgisayar tercih edin” dedi.

Bilgisayarlarda ki fiyat artışlarından da söz eden Arslan, parçaların yurtdışından geldiği için yüksek olduğunu ve pandemi döneminde arz edilen ürünlerin talepleri karşılamamasıyla daha fazla artışa neden olduğunu vurguladı.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Antalyaspor 18 24
9. Konyaspor 16 22
10. Sivasspor 17 22
11. Karagümrük 16 21
12. Malatyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 17 19
15. Başakşehir 16 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 16 15
20. Denizlispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12