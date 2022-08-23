Bilge: “Eskişehir’de 23 Aile Diş Hekimi görevlendirildi”

Eskişehir’de başlayan Aile Diş Hekimliği hakkında konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Toplam 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevlendirilmiştir” dedi.

2023 yılından itibaren tüm Türkiye’de uygulanması beklenen Aile Diş Hekimliği, pilot olarak belirlenen Eskişehir, Karabük ve Kırşehir illerinde 15 Ağustos tarihinden itibaren hizmete başladı. Uygulama çerçevesinde 2 ile 12 yaş aralığındaki çocukların, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilirken, oluşabilecek diş problemlerine karşı da erken teşhis te tedavi şansı oluşacak. Eskişehir’de birçok merkezde başlayan Aile Diş Hekimliği uygulaması hakkında konuşun İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 23 diş hekiminin görevlendirildiğini belirtirken, “2-12 yaş aralığındaki her çocuğa bir Aile Diş Hekimi tanımlandı” dedi.

“Toplam 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevlendirilmiştir”

Eskişehir’de bulunan birçok merkezde uygulamanın aktif olarak çalıştığını belirten Bilge, “Bakanlığımızın önümüzdeki yıl ülke genelinde hayata geçirmeyi planladığı Aile Diş Hekimliği uygulaması 15 Ağustos 2022 itibariyle pilot illerimiz Eskişehir, Kırşehir ve Karabük’te başlatılmıştır. Birinci basamak sağlık hizmeti çerçevesinde bulunan Aile Diş Hekimliği uygulaması sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. Eskişehir ilimizde Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde on bir diş hekimi, Devlet Hastanelerinde dört diş hekimi, İlçe Devlet Hastanelerinde dört diş hekimi, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde iki diş hekimi, Toplum Sağlığı Merkezlerinde iki diş hekimi olmak üzere toplam 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevlendirilmiştir” dedi.