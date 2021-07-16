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Bıçakçı esnafı yoğunluğun çözümünü numaralandırmada buldu

Eskişehir’de bıçak bileme ve satışı yapan bir iş yeri, yoğunluktan dolayı müşterilerini mağdur etmemek için numaralandırma sistemine geçti.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 15:28
Bıçakçı esnafı yoğunluğun çözümünü numaralandırmada buldu
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Eskişehir’de bıçak bileme ve satışı yapan bir iş yeri, yoğunluktan dolayı müşterilerini mağdur etmemek için numaralandırma sistemine geçti.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte bıçakçılarda yoğunluk oluşmaya başladı. Et kesme bıçaklarının satışında artış yaşanırken, evindeki bıçakları onarmak isteyenler çoğunluktaydı. İşlerdeki yoğunluğa yetişmek isteyen işletme sahipleri ise farklı yöntemler kullanmaya başladı. Bilenmesi için getirilen bıçakları sırayla alan işyeri sahibi, bırakılan ürünlerin karışmaması için müşterilerine numara yazılı kağıt veriyor. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçen işletme sahibi bu sistemle daha rahat çalıştıklarını ifade ediyor.

Öte yandan Kurban Bayramı’nın getirdiği yoğunluktan memnuniyetini dile getiren işletme sahibi Melih Başak, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle işlerimiz hızlandı. Kaliteli et kesme bıçaklarının satışında artış söz konusu. Her bütçeye uygun olması için 30 liradan 130 liraya kadar et kesme bıçağı bulunduruyoruz. Bıçak bilemede aşırı bir yoğunluk var. Bileme işlerine yetişebilmek için iki tane sanayi tipi bileme makinesi koyduk. Personel sayımızı artırdık. Müşterilerin bıçaklarının karışmaması için de numaralı kâğıtlar kullanıyoruz. Bankalar gibi numaralı sistemle çalışmaya başladık. Bayramda da bir yoğunluk olacağını tahmin ettiğimiz için işyerimizi açacağız” dedi.
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