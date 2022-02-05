Bıçak tehdidi ile gasp yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden para gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi’ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, H.Ü.’yü (77) bıçakla tehdit edip kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B. isimli zanlının kimliğini belirlediği. Zanlı, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.