Bibliyofil’de bu hafta “Cennetin Doğusu” romanı yer alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”de bu hafta ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Koç, “Cennetin Doğusu” romanını ele aldı.

Doç. Dr. Umut Koç’un Bibliyofil için seçtiği kitap John Steinbeck’in “Cennetin Doğusu” romanı oldu. Steinbeck’in insanın doğasını tüm yönleriyle ele aldığı romanını değerlendiren Doç. Dr. Umut Koç, anlatılan öykünün özü itibariyle kadim Habil ile Kabil hikayesine dayandığını belirtti. “Cennetin Doğusu” romanının Steinbeck’in diğer eserlerinden bazı yönleriyle ayrıldığını vurgulayan Doç. Dr. Umut Koç, bu romanın yazarın diğer eserlerine göre daha insan odaklı olduğunu ifade etti. Romanı mitolojik ve dinsel referansları bakımından da değerlendiren Doç. Dr. Koç, eserde iyilik ve kötülük üzerine önemli hikayeler olduğunu belirtti.