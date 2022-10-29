Bez bebekler için yurtdışında eğitim verecek

Eskişehir’de koyun yününden yaptığı bebeklerle adını duyuran Arzu Özer, önümüzdeki aylarda eğitim vermek için yurtdışına çıkmaya hazırlanıyor.

2013 yılından bu yana yaptığı el yapımı bebekler ile sanatını konuşturan sanatçı Arzu Özer, yurtdışında eğitim vermek için hazırlanıyor. Eskişehir’de 5 bin öğrenciyi yetiştiren sanatçı, koronavirüs salgını döneminde online olarak yurtdışındaki öğrencilerine el yapımı bebek konusunda eğitim verdi. Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Özer, şimdi de yüz yüze eğitim için Bulgaristan’dan başlayan ve Almanya’ya kadar bir eğitim turuna hazırlanıyor.

Koyun yününden yaptığı bebeklerin yurt dışı eğitimi ile ilgili Arzu Özer, "Pandemi dönemimde online eğitimlere başlamıştım. Türk ve yabancı öğrencilerim bu eğitimlerimde bana katıldı. Rusya, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden öğrencilerim oldu. Önümüzdeki Mayıs ayında da yüz yüze eğitim planı yapıyorum. Bulgaristan ile Romanya’dan başlayan Almanya’ya kadar devam eden bir tur düşünüyorum. 5 ile 10 kişilik gruplara bebek yapımı eğitimi vereceğim" dedi.