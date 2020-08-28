Beylikova’ya 2 milyon 650 bin lira maliyetle yeni spor tesisi
BAŞKAN ÖZKAN ALP
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 2 milyon 650 bin lira maliyetle yapılacak yeni saha çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve Beylikova ilçe merkezinde eski yerine yapılacak spor tesisinde, 76x113 ebadındaki sentetik çim saha, 2’li soyunma odaları, sentetik saha çevre koruma teli ile 500 kişilik tribün yer alacak. İnceleme ziyaretinde çalışmalar konusunda ilgililerden bilgi alan Başkan Alp, "Çok yakında eski sahanın yerine sentetik çim kaplanması, modern soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapılacak ve artık tüm resmi futbol müsabakalarımız kendi stadımızda yapabileceğiz. Hiç kuşkusuz, bu da ilçemizin sportif alandaki başarılarını daha da arttıracaktır. Beylikova Belediye Sporumuz artık kendi evinde maçlarını oynayabilecek. Sporseverler takımlarının maçlarını izleyebilecek. Bu ilçemiz sporu için de bir dönüm noktası ve sosyal açıdan çok önemli. İlçemizi güzelleştiren ve geleceğe taşıyan hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek, ilçemize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
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