Beylikovalı çiftçilere uygun fiyata tohum dağıtıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde desteklenen “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi”nde Beylikova ilçesinde 110 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı.

Düzenlenen törene Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Tarım ve Oman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, teknik personel ve üreticiler katıldı. Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Gümüş, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikte sayın valimizin ve bakanlığımızın destekleri, il ve ilçe müdürlüklerimizdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız iki proje ile çiftçilerimize dörtte bir fiyatına buğday tohumu desteğinde bulunmak için buradayız. Teslim edeceğimiz buğday tohumlarımız Eskişehir’de geliştirilmiş, yerli ve milli çeşidimiz olan ’reis’ çeşididir. Tohumlarımız hem kuraklığa dayanıklı hem de suluda çok iyi verim vermektedir. Aynı zamanda kılçıklı bir buğday çeşidi olduğu için domuza karşı da korunaklıdır. Biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, ’ekilmedik bir karış toprak kalmasın’ ve bakanlığımızın da bir sloganı var, ’sen üret yeter’ diye. Değerli çiftçilerimiz sizler üretin yeter, bilin ki bizler ve devletimiz her zaman yanınızda olacaktır. Başta doğal afetlerden etkilenen, farklı sebeplerle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan, küçük ölçekli çiftçilerimiz ile şehit ve gazi yakını çiftçilerimiz başta olmak üzere tohumlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz. Arzumuz odur ki, reis çeşidi yerli ve milli buğday tohumumuz tüm Türkiye’de yeşersin ve bu desteklerden tüm çiftçilerimiz yararlanabilsin. Çiftçilerimize teslim edilen buğday tohumlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

“Bakanlığımızın destekleriyle yüzde 100 hibe aldık”

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Biz Beylikova olarak Tarım Bakanlığımızdan gerçekten çok ciddi faydalar gördük ve çok güzel destekler aldık. Örneğin şu an etkinliğimizi yaptığımız bu tesis Beylikova Kalkınma Kooperatifi’nin binaları yüzde 50 hibe çerçevesinde tarım bakanlığımızın destekleri ile yapılmıştır. Bunun dışında geçtiğimiz sene Beylikova Mısır Paketleme Tesisi yapılması konusunda taleplerimiz oldu. Yüzde 50 hibe beklerken tarım il müdürlüğümüzün, valiliğimizin ve tarım bakanlığımızın destekleriyle yüzde 100 hibe aldık. Bu alanda gördüğünüz tarım aletleri yine Tarım Bakanlığımızın ve Eskişehir Valiliğimizin destek ve hibeleriyle alınmıştır. Yine Tarım Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşlerinin depolama tesislerinin işletmesini devraldık ve 2 yıldır işletmesini yapıyoruz. Şu anda 13 bin dönümlük arazi sulanıyor. Nasip olursa bu sene de 23 bin dönümlük arazi sulanacak. Yine Tarım Bakanlığımız boş duran yaklaşık 4 bin dönümlük atıl araziyi Beylikova Belediyesine devretti ve ekim yaptık. Bugün de yine tohum dağıtımı gerçekleştiriliyor. İnşallah bu destekler ve teşvikler daha da artar. Temin edilen tohumların Beylikovalı çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, bereketli olsun” diye konuştu.

“Devletimiz politika itibarı ile çiftçimizin her zaman yanındadır”

Programda konuşan Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, devletin çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize vermiş olduğu en güzel desteklerden biri olan tohum dağıtımı için bugün burada bulunuyoruz. Devletimiz politika itibari ile çiftçimizin her zaman yanındadır, her zaman destekçisi olmuştur. Sulanabilir tarlalarımız artıyor. Bu Beylikova tarımı için çok güzel bir durum. Bizler burada önce Beylikova’da ve daha sonra Türkiye’de üretimi ne kadar arttırırsak memleketimiz için faydalı bir iş yapmış olacağız. Çiftçilerimiz bilsinler ki devletimizin destekleri her zaman devam edecektir” dedi.

Beylikova’da 22 mahalleden 110 çiftçiye 4 bin 367 dekar araziye ekilmek üzere 88 ton arpa tohumunun üreticilere teslim edilmesi ile etkinlik sona erdi.