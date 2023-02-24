Beylikova’dan ikinci yardım konvoyu deprem bölgesine doğru yola çıktı

Beylikova ilçesinde toplanan çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 6 araçlık yardım konvoyu Kahramanmaraş ve Gaziantep deprem bölgesine gönderildi.

Beylikova Kaymakamlığı ile Beylikova Belediyesi koordinesinde, hayırsever vatandaşların yardım ve bağışları,6 araçlık konvoya dolduruldu. Yardım malzemelerini belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketledi. Deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için elbirliği yapan Beylikovalarılar tarafından, gelen malzemeler bir kamyon mutfak tüpü, soba ve ısıtıcı, bir kamyon gıda malzemesi, bir kamyon kömür ve odun, bir kamyonet hijyen, kışlık elbise ve çocuk giyim malzemeleri, yorgan, battaniye, yatak, yastık, bir kamyonet bebek maması ile kahvaltılık yiyecek ve bir araçta ilaç malzemeleriyle yüklü toplam 6 araçlık konvoy Kahramanmaraş ve Gaziantep’e dualarla uğurlandı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Tek yürek olan hayırsever hemşerilerimize ve personelimiz ile birlikte çalışan gönüllü vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.