Beylikova’dan Bursa Belediye Başkanlığına ziyaret

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret hakkında Beylikova Belediye tarafından paylaşılan bilgi notunda, “Kardeş Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a makamında iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile Beylikova’da yapılan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için Alinur Aktaş’a teşekkür ederiz” denildi.