banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

Beylikova’da yüzme eğitimleri başladı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan yüzme havuzunda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi“ kapsamında yüzme kursları başladı.

ESKİŞEHİR 06.08.2021, 11:46
Beylikova’da yüzme eğitimleri başladı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan yüzme havuzunda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi“ kapsamında yüzme kursları başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Beylikova Belediyesi tarafından Beylikova İlçesinde yapılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi“ kapsamında, ilçeye yeni kazandırmış, Mihalıççık yolu üzerindeki Portatif Yüzme Havuzu’nda çocuklar, kadınlar ve toplamda 150 kursiyer öğrenci yüzme kurslarına başladı.

Beylikova’da yoğun katılım ile başlayan proje ile vatandaşlar keyifle yüzme öğreniyor.
Yorumlar (0)
34°
hafif yağmur