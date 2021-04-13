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Beylikova’da vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı

Eskişehir Beylikova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beylikova Çok Programlı Lisesi ve Beylikova Çiftçi Malları ile yapılan proje kapsamında üretilen dezenfektanlara vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

ESKİŞEHİR 13.04.2021, 15:57
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Beylikova’da vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı

Eskişehir Beylikova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beylikova Çok Programlı Lisesi ve Beylikova Çiftçi Malları ile yapılan proje kapsamında üretilen dezenfektanlara vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Beylikova ilçesinde ‘Beylikova’yı zararlı mikroorganizmalardan dezenfektan üreterek arındırıyoruz’ adlı proje kapsamında üretilen dezenfektanlar halka dağıtıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beylikova Çok Programlı Lisesi ve Beylikova Çiftçi Malları ile yapılan proje kapsamında üretilen bin 500 adet el dezenfektanı 300 adet 5 kilogramlık barınak dezenfektanı ilçe pazarı girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
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