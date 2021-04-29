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Beylikova’da trafik kazası, 1 ağır yaralı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR 29.04.2021, 15:29
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Beylikova’da trafik kazası, 1 ağır yaralı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş ağır yaralandı.

Olay, ilçenin İnönü caddesinde meydana geldi. Sürücü N.B.’nin kullandığı 26 ACJ 641 plakalı otomobil, bankadan para çekmek için yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.’ya çarptı. Ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedavisi için Eskişehir’e sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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