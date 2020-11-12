Beylikova’da sulama kanalı 20 Kasım’da suyla buluşacak

Beylikova Depolama ve Sulama Barajının tadilatı, tamirat işleri ve kartlı sayaç takım işlemleri başladı.

İlçede 2 milyon lira bedelle ihaleye çıkan su taşıma kanallarının tadilatı, tamiratı ve kartlı sayaç takım işlerini yerinde inceleyen Belediye Başkan Özkan Alp, "Beylikova Sulama Barajındaki sulama kanalında yapılan çalışmalar son aşamasına geldi. 20 Kasım 2020 tarihinde Beylikova Sulama Barajına su basılacak. İlçemiz üreticilerine ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.