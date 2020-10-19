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Beylikova’da Muhtarlar Günü münasebetiyle tören düzenlendi
BEYLİKOVA'DA MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE TÖREN DÜZENLENDİ
ESKİŞEHİR 19.10.2020, 15:34
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19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlen etkinlik, İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp yanı sıra 25 mahallenin muhtarı katılımı ile düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Beylikova Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp ve 25 mahalle muhtarı katıldı. Toplantı sonunda Kaymakam Abdüllatif Yılmaz ve Belediye Başkanı Özkan Alp, tüm muhtara Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gösterdikleri yoğun gayretlerden ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ve hediyeler vererek başarılarının devamını dilediler.
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