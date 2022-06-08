Beylikova’da 90 milyon metrekare kıraç tarım arazisi sulanacak

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Beylikova ilçesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çalışkan, ilçede yapılan yatırımlar ile 90 milyon metrekare kıraç tarım arazisi sulanacağını kaydetti.

Başkan Çalışkan ve il yönetim kurulu üyeleri, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erden ve ilçe teşkilatı ile birlikte ilçe pazar esnafını ziyaret etti. Ardından da Beylikova Millet Bahçesi’nde düzenlenen ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Çalışkan, Beylikova Sulama Depolama Tesisinde yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında Başkanı Alp’tan bilgi aldı.

Beylikova Sulama Barajı’nın 2. etap cazibeli sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceleyen Çalışkan, ’’Bahane yok, algı yok. Sadece ‘Hizmet Belediyeciliği’ var. Kış aylarında Porsuk Çayı’nın suları boşa akmıyor, Beylikova’da depolanıyor. Beylikova Su Depolama Tesisi’nde, 74 milyon metreküp su biriktirme hacmi ile 1. etap cazibeli sulama sistemi sayesinde 9 bin 250 dekar ve 2. etap cazibeli sulama sistemi 13 bin 750 dekar, toplamda ise 23 milyon metrekare kıraç tarım arazisi sulanıyor. Hedef 90 milyon metrekare kıraç tarım arazisi" dedi.