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Beylikova’da 5 bin adet el dezenfektanı vatandaşa dağıtıldı

Eskişehir’in Beylikova İlçesi’nde yükselen koronavirüs vakalardan dolayı halka 5 bin şişe el dezenfektanı dağıtıldı.

ESKİŞEHİR 26.07.2022, 16:46
Beylikova’da 5 bin adet el dezenfektanı vatandaşa dağıtıldı

Eskişehir’in Beylikova İlçesi’nde yükselen koronavirüs vakalardan dolayı halka 5 bin şişe el dezenfektanı dağıtıldı.

Beylikova Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı yürütülen mücadeleye devam ediyor. Mücadele çerçevesinde Beylikova Kapalı Pazar’ı girişinde Belediye Başkanı Özkan Alp ve görevliler tarafından 5 bin şişe el dezenfektanı vatandaşlara dağıtıldı.

Beylikova Belediye’sinden, “Koronavirüs ile mücadelede Beylikova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” mesajı verildi.

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