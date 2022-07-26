Beylikova’da 5 bin adet el dezenfektanı vatandaşa dağıtıldı

Eskişehir’in Beylikova İlçesi’nde yükselen koronavirüs vakalardan dolayı halka 5 bin şişe el dezenfektanı dağıtıldı.

Beylikova Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı yürütülen mücadeleye devam ediyor. Mücadele çerçevesinde Beylikova Kapalı Pazar’ı girişinde Belediye Başkanı Özkan Alp ve görevliler tarafından 5 bin şişe el dezenfektanı vatandaşlara dağıtıldı.

Beylikova Belediye’sinden, “Koronavirüs ile mücadelede Beylikova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” mesajı verildi.