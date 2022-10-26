Beylikova üretiyor Türkiye kazanıyor

Beylikova Belediyesi’nin çalışmaları sonucu toplamda 4 milyon metrekarelik tarım arazisi, “Reis” buğdayının tohumu ile yeşerecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması" yönündeki talimatı üzerine harekete geçen Beylikova Belediyesi, Beylikova Su Depolama Alanındaki DSİ ait 4 milyon metrekarelik atıl vaziyetteki tarım arazisi için çalışma başlattı. Yapılan projeyle araziler, Beylikova Belediye ekipleri tarafından ekime hazır hale getirildi. 4 milyon metrekarelik tarım arazisi, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe edilen sertifikalı “Reis” buğday tohumunu ekildi. Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ekim yapılan tarlaları ziyaret ederek, ayrıca traktörle ekim yaptı.

“İnşallah bu destekler ve teşvikler daha da artar”

Yapılan ekim çalışmaları hakkında konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan, "Biz Beylikova olarak Tarım Bakanlığımızdan gerçekten çok ciddi faydalar gördük ve çok güzel destekler aldık. Yine Devlet Su İşleri’nin depolama tesislerinin işletmesini devraldık ve 2 yıldır işletmesini yapıyoruz. Şu anda 13 bin dönümlük arazi sulanıyor. Nasip olursa bu sene de 23 bin dönümlük arazi sulanacak. Yine DSİ’ye ait 4 bin dönümlük atıl araziyi Beylikova Belediyesine devretti ve ekim yaptık. Bu araziye ekilecek olan tohumları ve gübreleri yine Tarım Bakanlığımız ve Eskişehir Valiliğimiz temin etti. Bu çerçevede devletimiz çiftçilerimize 80 ton tohum ve 80 ton gübre hibe etti. Bu sene ektiğimiz bu arazilerimizin hasadını gerçekleştirdik. İnşallah yine bu sene Tarım Bakanlığımızın destekleriyle 2 bin dönümlük arazimizi sulu tarıma geçirecek ve ekimini gerçekleştiriyoruz. Biz Beylikova Belediyesi olarak bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın ‘ekilmedik bir karış toprak kalmasın’ talimatını esas alarak gerçekleştirdik. Tarım İl Müdürümüz bizleri hiçbir zaman desteksiz bırakmadı. Bizler de Beylikova Belediyesi ve personeli olarak üzerimize düşen ne varsa yaptık ve bu çalışmaları yaparak Türkiye’de arazilere en çok ekim yapan bir belediye haline geldik. Bugün de yine Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından tohum dağıtımı gerçekleştiriliyor. İnşallah bu destekler ve teşvikler daha da artar. Yapılan bu desteklerden ötürü Tarım Bakanlığımıza, Eskişehir Valiliğimize, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve destekte bulunan tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ekilen tohumların Beylikovalı çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, bereketli olsun" dedi.