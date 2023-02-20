Beylikova Sulama Barajı 2 kat kapasite ile su depolamaya devam ediyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından gıda ve suyun daha da değerli hale geldiğini belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “İki kat kapasite ile Beylikova Sulama Barajı’na su depolamaya devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan ‘Asrın Felaketi’, gıdanın ve suyun önemini gözler önüne serdi. Tüm herkes tarafından değeri tekrar anlaşılan suyun korunması için çalışmalar hızlandırıldı. Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan sulama barajı da, suyun daha fazla korunabilmesi için iki kat kapasite ile depolama yapmaya başladı.

Depremin ardından suyun ve gıdanın değerinin daha çok ortaya çıktığını ve bundan dolayı sulama barajında iki kat kapasite ile depolama yapıldığını belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketi bizlere gıda ve suyun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu kurak kış mevsiminde Porsuk Çayı’ndan boşa akan suyu, iki kat kapasite artırarak ve gece gündüz demeden Beylikova Sulama Barajı’na depolamaya devam ediyoruz.”