Beylikova Kaymakamı Yılmaz’dan denetim ziyareti

Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, bazı kamu kurumlarına denetim ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz, yapılan iş ve işlemler hakkında İlçe Tapu Müdürü Ufuk Akbaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve İlçe Nüfus Müdürü Şakir Keser’den gerekli bilgiler aldı. Denetimde kurumun yıl içerisindeki faaliyetleri ile vatandaşlara yönelik çalışmalar incelendi. Kaymakam Yılmaz, kurum amir ve personellerine başarılı çalışmalar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.