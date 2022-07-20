Beylikova Belediyesine tahsis edilen 4 bin dekar arazide hasat başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) 3’üncü Bölge Müdürlüğünce, Beylikova Belediye Başkanlığına tahsis edilen 4 bin dekar arazide ilk hasat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik tek karış tarım arazisi kalmasın” talimatları doğrultusunda, DSİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazların tarımsal ürün çeşitliliğini geliştirmek amacıyla, 5018 Sayılı Kanun ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği; DSİ 3. Bölge Müdürlüğünce Beylikova Belediye Başkanlığına tahsis edilen 4 bin dekar arazide, 2022 yılının ilk hasadı yapıldı. Hasada Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Bölge Müdürü Kağan Şan, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Bölge Müdür Yardımcısı Mükerrem Öğüt, ilgili kurum personelleri ve çiftçiler katıldı.