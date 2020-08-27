Beylikova Belediyesi’ne sıfır iş makinesi alındı

Beylikova Belediyesi iş makinesi filosuna bir yenisini daha ekledi

Beylikova Belediyesi taşıt parkını genişletmek için yeni bir iş makinesi daha satın aldı. Beylikova Belediye Başkanımız Özkan Alp, yaptığı açıklamada ’’Belediyemizce iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak mevcut iki adet iş makineleri ile ihtiyaca cevap vermekte zorlanmaktaydı. Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bir adet kazıcı yükleyici iş makinesi Devlet Malzeme Ofisinden satın aldık. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.