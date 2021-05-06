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Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki patlakları tamir etti

Beylikova’da belediye ekiplerince cazibeli sulama sistemindeki ana hatların patlaklarının tamiri yapıldı.

ESKİŞEHİR 06.05.2021, 14:51
Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki patlakları tamir etti

Beylikova’da belediye ekiplerince cazibeli sulama sistemindeki ana hatların patlaklarının tamiri yapıldı.

Belediye Başkanı Özkan Alp’in talimatları ile Beylikova Kızılcaören Mahallesindeki Sulama Barajına ait cazibeli sulama sistemindeki ana hatların patlakları, Beylikova Belediyesi ekipleri tarafından tamir edildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı ürünlerin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde Beylikova Belediyesi, üreticinin imdadına yetişerek can suyu oldu. Çiftçiler, yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’e teşekkür etti.
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