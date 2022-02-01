Beyaza bürünen Eskişehir kırsalı adeta buz kesti

Eskişehir’de sona eren kar yağışının ardından etkili olan kuvvetli ayaz nedeniyle beyaza bürünen kırsal bölgeler adeta buz kesti.

Eskişehir’de geçen haftalarda etkisini gösteren yoğun kar yağışı, yerini şiddetli don ve ayaza bıraktı. Kentin özellikle kırsal bölgelerinde daha fazla hissedilen soğuk hava nedeniyle beyaza sürünen bitkiler dahi buz kesti. Kırsaldaki toprak yolların kenarında bulunan otların üzerindeki buz kristalleri görsel şölen oluşturdu. Ayrıca soğuktan etkilenerek yerleşim yerleri yakınlarındaki çitin üstüne konan bir şahin de objektiflere yansıdı.